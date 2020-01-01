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Anılar Süleyman Genç

Anılar

Süleyman Genç Cumhuriyet Kitapları
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9786052143469
362570
Anılar
Anılar
Cumhuriyet Kitapları
21.00

İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Grup'ta Yaptığı konuşmada, Ecevit'i ve parti yönetimini, Hitler'e karşı boyun eğen rahibe benzeterek, "Hitler her gün benlirce komünisti, Yahudi'yi, sendikacıyı tutuklayıp katlederken bu rahip (onların hiçbirinden değilim) diyerek sessiz kalıyor ama sonunda yakasını kurtaramıyor, onu da götürüyorlar. Tehlike çanları, yalnız bizim dışımızdaki solun kapısını değil, bizim de kapımızı çalıyor. Genel Başkan, parti yönetimi niye susuyor? Sesini çıkarmak için, Alman rahip gibi, bizim de götürülmemizi mi bekliyorsunuz? O zaman isteseniz de sesiniz çıkmayacaktır." dedi.

(Arka kapaktan)

  • Açıklama

    • İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Grup'ta Yaptığı konuşmada, Ecevit'i ve parti yönetimini, Hitler'e karşı boyun eğen rahibe benzeterek, "Hitler her gün benlirce komünisti, Yahudi'yi, sendikacıyı tutuklayıp katlederken bu rahip (onların hiçbirinden değilim) diyerek sessiz kalıyor ama sonunda yakasını kurtaramıyor, onu da götürüyorlar. Tehlike çanları, yalnız bizim dışımızdaki solun kapısını değil, bizim de kapımızı çalıyor. Genel Başkan, parti yönetimi niye susuyor? Sesini çıkarmak için, Alman rahip gibi, bizim de götürülmemizi mi bekliyorsunuz? O zaman isteseniz de sesiniz çıkmayacaktır." dedi.

      (Arka kapaktan)

      Stok Kodu
      :
      9786052143469
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