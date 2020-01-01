Anılar Süleyman Genç

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Anılar

Cumhuriyet Kitapları

21.00

İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Grup'ta Yaptığı konuşmada, Ecevit'i ve parti yönetimini, Hitler'e karşı boyun eğen rahibe benzeterek, "Hitler her gün benlirce komünisti, Yahudi'yi, sendikacıyı tutuklayıp katlederken bu rahip (onların hiçbirinden değilim) diyerek sessiz kalıyor ama sonunda yakasını kurtaramıyor, onu da götürüyorlar. Tehlike çanları, yalnız bizim dışımızdaki solun kapısını değil, bizim de kapımızı çalıyor. Genel Başkan, parti yönetimi niye susuyor? Sesini çıkarmak için, Alman rahip gibi, bizim de götürülmemizi mi bekliyorsunuz? O zaman isteseniz de sesiniz çıkmayacaktır." dedi.

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