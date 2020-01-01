Arıcan Turan Karakaş

ArıcanOkuma Sevgisi
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9786084207022
362578
Arıcan Okuma Sevgisi
Cumhuriyet Kitapları
10.80
Turan Karataş'ın "Bütün Çocuklara" ithaf ettiği "Arıcan - Okuma Sevgisi", yarı insan, yarı arı "Arıcan" ve Ali'nin maceralarını konu ediniyor.
- Açıklama
Turan Karataş'ın "Bütün Çocuklara" ithaf ettiği "Arıcan - Okuma Sevgisi", yarı insan, yarı arı "Arıcan" ve Ali'nin maceralarını konu ediniyor.Stok Kodu:9786084207022
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