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At Kız(Bir Yaşamdan Kesitler) %40 indirimli Türkan Saylan

At Kız(Bir Yaşamdan Kesitler)

Türkan Saylan Cumhuriyet Kitapları
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9789756747247
362458
At Kız(Bir Yaşamdan Kesitler)
At Kız(Bir Yaşamdan Kesitler)
Cumhuriyet Kitapları
12.50

Her zaman genç ve üretken kalmasını becerebilen bir bilim kadının yaşamından onyedi yıllık bir kesit... Olumsuzluklardan yılmayan, hep çözüm üretebilen, gerçek zenginliğin insanların iç evrenlerinden kaynaklandığının kanıtı "At Kız Türkan"ın yaşamındaki Sütçü Ayşe Hanımlar, Terzi Fofo'dan, Bahçevan Zizo'dan öğrendikleri ve uyguladıkları... "At Kız Türkan"ın çiçek açmış anı kırıntılarını keyifle okuyacağınızı umuyoruz. Sayfalar arasında gelecek kuşaklar aktarılan paha biçilemez deneyimler mutlaka sizin de ilginizi çekecek. Türkan Saylan Hoca'nın, bu kitabıyla Cumhuriyet'in ikinci kuşağından, siyah-beyaz fotoğraflarla renklendirerek gönderdiği buruk selamı severek kabulleneceğinizden hiç mi hiç kuşkumuz yok.

  • Açıklama

    • Her zaman genç ve üretken kalmasını becerebilen bir bilim kadının yaşamından onyedi yıllık bir kesit... Olumsuzluklardan yılmayan, hep çözüm üretebilen, gerçek zenginliğin insanların iç evrenlerinden kaynaklandığının kanıtı "At Kız Türkan"ın yaşamındaki Sütçü Ayşe Hanımlar, Terzi Fofo'dan, Bahçevan Zizo'dan öğrendikleri ve uyguladıkları... "At Kız Türkan"ın çiçek açmış anı kırıntılarını keyifle okuyacağınızı umuyoruz. Sayfalar arasında gelecek kuşaklar aktarılan paha biçilemez deneyimler mutlaka sizin de ilginizi çekecek. Türkan Saylan Hoca'nın, bu kitabıyla Cumhuriyet'in ikinci kuşağından, siyah-beyaz fotoğraflarla renklendirerek gönderdiği buruk selamı severek kabulleneceğinizden hiç mi hiç kuşkumuz yok.

      Stok Kodu
      :
      9789756747247
      Sayfa Sayısı
      :
      176
      Basım Yeri
      :
      Yazın
      Basım Tarihi
      :
      2000
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      Genel Toplam
      Tek Çekim
      12,50   
      12,50   
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