Ay Büyürken Uyuyamam %40 indirimli Necati Cumalı

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Ay Büyürken Uyuyamam

Cumhuriyet Kitapları

15.00

Bu öykülerde Necati Cumalı'nın en göze çarpan tutumu anlattığı kişiler ve olaylarla okurun arasına girmemesidir... "Ay Büyürken Uyuyamam" yazınımızın doruk yapıtlarından biridir bence.

- Melih Cevdet Anday

Türk edebiyatında cinsel sorunların yansıtılma konusuna eğilecekler, Cumalı'da en çok ve en zengin malzemeyi bulacaklardır.

- Doğan Hızlan

Cumalı'nın belirtmek istediği çıplak sahneler değil, asıl sorundur. Bu sorun ekonomiktir, töreseldir ya da her ikisidir. Bazen de bunların dışında bir itmedir.

- Muzaffer Uyguner

Cumalı bir kahraman, bir star yaratmayı amaçlamıyor. Yaşamın içinden alıp yüze çıkarıyor kadının sorununu. Bazen bu kadın, içimizden biri olacak değin yakındır bize.

- Adnan Binyazar