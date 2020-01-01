Ay Büyürken Uyuyamam %40 indirimli Necati Cumalı

Ay Büyürken Uyuyamam
Bu öykülerde Necati Cumalı'nın en göze çarpan tutumu anlattığı kişiler ve olaylarla okurun arasına girmemesidir... "Ay Büyürken Uyuyamam" yazınımızın doruk yapıtlarından biridir bence.
- Melih Cevdet Anday
Türk edebiyatında cinsel sorunların yansıtılma konusuna eğilecekler, Cumalı'da en çok ve en zengin malzemeyi bulacaklardır.
- Doğan Hızlan
Cumalı'nın belirtmek istediği çıplak sahneler değil, asıl sorundur. Bu sorun ekonomiktir, töreseldir ya da her ikisidir. Bazen de bunların dışında bir itmedir.
- Muzaffer Uyguner
Cumalı bir kahraman, bir star yaratmayı amaçlamıyor. Yaşamın içinden alıp yüze çıkarıyor kadının sorununu. Bazen bu kadın, içimizden biri olacak değin yakındır bize.
- Adnan Binyazar
- Açıklama
Bu öykülerde Necati Cumalı'nın en göze çarpan tutumu anlattığı kişiler ve olaylarla okurun arasına girmemesidir... "Ay Büyürken Uyuyamam" yazınımızın doruk yapıtlarından biridir bence.
- Melih Cevdet Anday
Türk edebiyatında cinsel sorunların yansıtılma konusuna eğilecekler, Cumalı'da en çok ve en zengin malzemeyi bulacaklardır.
- Doğan Hızlan
Cumalı'nın belirtmek istediği çıplak sahneler değil, asıl sorundur. Bu sorun ekonomiktir, töreseldir ya da her ikisidir. Bazen de bunların dışında bir itmedir.
- Muzaffer Uyguner
Cumalı bir kahraman, bir star yaratmayı amaçlamıyor. Yaşamın içinden alıp yüze çıkarıyor kadının sorununu. Bazen bu kadın, içimizden biri olacak değin yakındır bize.
- Adnan BinyazarStok Kodu:9789756747100Sayfa Sayısı:276Basım Yeri:Çağdaş Mat.Basım Tarihi:2000
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