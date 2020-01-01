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Ay Büyürken Uyuyamam %40 indirimli Necati Cumalı

Ay Büyürken Uyuyamam

Necati Cumalı Cumhuriyet Kitapları
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9789756747100
362451
Ay Büyürken Uyuyamam
Ay Büyürken Uyuyamam
Cumhuriyet Kitapları
15.00

Bu öykülerde Necati Cumalı'nın en göze çarpan tutumu anlattığı kişiler ve olaylarla okurun arasına girmemesidir... "Ay Büyürken Uyuyamam" yazınımızın doruk yapıtlarından biridir bence.

- Melih Cevdet Anday

Türk edebiyatında cinsel sorunların yansıtılma konusuna eğilecekler, Cumalı'da en çok ve en zengin malzemeyi bulacaklardır.

- Doğan Hızlan

Cumalı'nın belirtmek istediği çıplak sahneler değil, asıl sorundur. Bu sorun ekonomiktir, töreseldir ya da her ikisidir. Bazen de bunların dışında bir itmedir.

- Muzaffer Uyguner

Cumalı bir kahraman, bir star yaratmayı amaçlamıyor. Yaşamın içinden alıp yüze çıkarıyor kadının sorununu. Bazen bu kadın, içimizden biri olacak değin yakındır bize.

- Adnan Binyazar

  • Açıklama

    • Bu öykülerde Necati Cumalı'nın en göze çarpan tutumu anlattığı kişiler ve olaylarla okurun arasına girmemesidir... "Ay Büyürken Uyuyamam" yazınımızın doruk yapıtlarından biridir bence.

      - Melih Cevdet Anday

      Türk edebiyatında cinsel sorunların yansıtılma konusuna eğilecekler, Cumalı'da en çok ve en zengin malzemeyi bulacaklardır.

      - Doğan Hızlan

      Cumalı'nın belirtmek istediği çıplak sahneler değil, asıl sorundur. Bu sorun ekonomiktir, töreseldir ya da her ikisidir. Bazen de bunların dışında bir itmedir.

      - Muzaffer Uyguner

      Cumalı bir kahraman, bir star yaratmayı amaçlamıyor. Yaşamın içinden alıp yüze çıkarıyor kadının sorununu. Bazen bu kadın, içimizden biri olacak değin yakındır bize.

      - Adnan Binyazar

      Stok Kodu
      :
      9789756747100
      Sayfa Sayısı
      :
      276
      Basım Yeri
      :
      Çağdaş Mat.
      Basım Tarihi
      :
      2000
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      15,00   
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