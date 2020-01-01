Çocuk Seti
Liste Fiyatı : 86,15
İndirimli Fiyat : 43,08
Kazancınız : 43,07
Taksitli fiyat : 9 x 5,27
%50
50 adet mevcut
9789750002015
362538
Çocuk Seti
Cumhuriyet Kitapları
43.08
Ceyhun Atuf Kansu, Necati Cumalı, Erol Toy, Işık Kansu, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay gibi usta kalemlerin kitaplarından oluşan "Çocuk Kitapları Seti", #ÇocuklarEvdeKitapOkusun diye %50 indirimle, 86₺ yerine 43₺!
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20,00 12,00
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9,26 5,56
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18,00 10,80
- Açıklama
Ceyhun Atuf Kansu, Necati Cumalı, Erol Toy, Işık Kansu, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay gibi usta kalemlerin kitaplarından oluşan "Çocuk Kitapları Seti", #ÇocuklarEvdeKitapOkusun diye %50 indirimle, 86₺ yerine 43₺!Stok Kodu:9789750002015
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- Maximum KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim43,0843,08Diğer KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim43,0843,08
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