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Çocuk Seti

Çocuk Seti

Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 86,15
İndirimli Fiyat : 43,08
Kazancınız : 43,07
Taksitli fiyat : 9 x 5,27
%50
50 adet mevcut
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9789750002015
362538
Çocuk Seti
Çocuk Seti
Cumhuriyet Kitapları
43.08

Ceyhun Atuf Kansu, Necati Cumalı, Erol Toy, Işık Kansu, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay gibi usta kalemlerin kitaplarından oluşan "Çocuk Kitapları Seti", #ÇocuklarEvdeKitapOkusun diye %50 indirimle, 86₺ yerine 43₺!

Setin içindeki ürünler
  • Açıklama

    • Ceyhun Atuf Kansu, Necati Cumalı, Erol Toy, Işık Kansu, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay gibi usta kalemlerin kitaplarından oluşan "Çocuk Kitapları Seti", #ÇocuklarEvdeKitapOkusun diye %50 indirimle, 86₺ yerine 43₺!

      Stok Kodu
      :
      9789750002015
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      43,08   
      43,08   
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      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      43,08   
      43,08   
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