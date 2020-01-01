Demokrasi Kitaplığı Seti
Liste Fiyatı : 125,00
İndirimli Fiyat : 75,00
Kazancınız : 50,00
Taksitli fiyat : 9 x 9,17
%40
Temin süresi 2 gündür.
9789750002012
362566
Demokrasi Kitaplığı Seti
Cumhuriyet Kitapları
75.00
-
25,00 15,00
-
-
-
25,00 15,00
-
- Açıklama
- Stok Kodu:9789750002012
-
- Taksit Seçenekleri
- Maximum KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim75,0075,00Diğer KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim75,0075,00
-
- Yorumlar
- Yorum yazBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
-