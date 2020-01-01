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Devrimin İlk Karşıtları Alev Coşkun

Devrimin İlk Karşıtları

Alev Coşkun Cumhuriyet Kitapları
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9786051400174
362372
Devrimin İlk Karşıtları
Devrimin İlk Karşıtları
Cumhuriyet Kitapları
10.65
Özgürlükler ve demokrasi tarihimizin neredeyse 200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Bu, bir çağdaşlaşma ve anayasal hakları elde etme tarihidir. Peki, tarihimizin bu yönü tam olarak biliniyor mu? Ne yazık ki hayır! Alternatif tarihçiler, yakın tarihimizi altüst ediyorlar; gerçekleri saptırarak yansıtıyorlar. Örneğin, yüz yıl önce yaşanan 31 Mart gerici ayaklanmasını, basit, sıradan bir olay olarak değerlendiriyorlar. Bu gerici kalkışmaya son veren "Hareket Ordusu"nu küçümseyen, aşağılayan yorumlarda bulunuyorlar... Oysa hiçbir tarihi olay, oluştuğu koşullar bir kenara itilerek irdelenemez. Böylesi bir yaklaşımla yapılan çözümlemelerin ayakları havada kalır. Bu kitap, bütün yerli-yabancı kaynaklar ve belgeler taranarak hazırlanmıştır. Özgürlük mücadeleleri tarihimizin gerçeklerini nesnel olarak ortaya koymaktadır. Özgürlük mücadeleleri tarihimizi doğru öğrenmek isteyen herkes için...
  • Açıklama
    • Özgürlükler ve demokrasi tarihimizin neredeyse 200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Bu, bir çağdaşlaşma ve anayasal hakları elde etme tarihidir. Peki, tarihimizin bu yönü tam olarak biliniyor mu? Ne yazık ki hayır! Alternatif tarihçiler, yakın tarihimizi altüst ediyorlar; gerçekleri saptırarak yansıtıyorlar. Örneğin, yüz yıl önce yaşanan 31 Mart gerici ayaklanmasını, basit, sıradan bir olay olarak değerlendiriyorlar. Bu gerici kalkışmaya son veren "Hareket Ordusu"nu küçümseyen, aşağılayan yorumlarda bulunuyorlar... Oysa hiçbir tarihi olay, oluştuğu koşullar bir kenara itilerek irdelenemez. Böylesi bir yaklaşımla yapılan çözümlemelerin ayakları havada kalır. Bu kitap, bütün yerli-yabancı kaynaklar ve belgeler taranarak hazırlanmıştır. Özgürlük mücadeleleri tarihimizin gerçeklerini nesnel olarak ortaya koymaktadır. Özgürlük mücadeleleri tarihimizi doğru öğrenmek isteyen herkes için...
      Stok Kodu
      :
      9786051400174
      Sayfa Sayısı
      :
      304
      Basım Yeri
      :
      Yazın
      Basım Tarihi
      :
      2012
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