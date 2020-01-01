Dilleri Uzun Sevgi Özel

9789944150231

362357

Dilleri Uzun

Cumhuriyet Kitapları

7.50

Sevgi Özel, dilimizi kullanmadaki özensizliğin hem gülünç hem de acıklı görüntülerini belgelerle sergiliyor; aydınımsıları aydın sanmanın sonuçlarını irdeliyor; deyim yerindeyse gözümüzün önünde olup bitenleri gözümüzün içine sokuyor!

(Arka Kapak)