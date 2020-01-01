Dilleri Uzun Sevgi Özel

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9789944150231
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Dilleri Uzun
Cumhuriyet Kitapları
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Sevgi Özel, dilimizi kullanmadaki özensizliğin hem gülünç hem de acıklı görüntülerini belgelerle sergiliyor; aydınımsıları aydın sanmanın sonuçlarını irdeliyor; deyim yerindeyse gözümüzün önünde olup bitenleri gözümüzün içine sokuyor!
(Arka Kapak)
- Açıklama
Sevgi Özel, dilimizi kullanmadaki özensizliğin hem gülünç hem de acıklı görüntülerini belgelerle sergiliyor; aydınımsıları aydın sanmanın sonuçlarını irdeliyor; deyim yerindeyse gözümüzün önünde olup bitenleri gözümüzün içine sokuyor!
(Arka Kapak)Stok Kodu:9789944150231Sayfa Sayısı:167Basım Yeri:KurtişBasım Tarihi:2007
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