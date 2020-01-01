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Dilleri Uzun Sevgi Özel

Dilleri Uzun

Sevgi Özel Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 25,00
İndirimli Fiyat : 7,50
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9789944150231
362357
Dilleri Uzun
Dilleri Uzun
Cumhuriyet Kitapları
7.50

Sevgi Özel, dilimizi kullanmadaki özensizliğin hem gülünç hem de acıklı görüntülerini belgelerle sergiliyor; aydınımsıları aydın sanmanın sonuçlarını irdeliyor; deyim yerindeyse gözümüzün önünde olup bitenleri gözümüzün içine sokuyor!
(Arka Kapak)

  • Açıklama

    • Sevgi Özel, dilimizi kullanmadaki özensizliğin hem gülünç hem de acıklı görüntülerini belgelerle sergiliyor; aydınımsıları aydın sanmanın sonuçlarını irdeliyor; deyim yerindeyse gözümüzün önünde olup bitenleri gözümüzün içine sokuyor!
      (Arka Kapak)

      Stok Kodu
      :
      9789944150231
      Sayfa Sayısı
      :
      167
      Basım Yeri
      :
      Kurtiş
      Basım Tarihi
      :
      2007
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