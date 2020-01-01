Gizemli Öyküler - 1 Charles Dickens

9786051400952

362568

Gizemli Öyküler - 1

Cumhuriyet Kitapları

15.00

İngiliz Yazınının/Edebiyatının en tanınmış roman ve öykü yazarlarından biri olan Charles Dickens, (1812-1870) canlı betimlemeleri, toplumsal eleştirileri ve yarattığı ölümsüz tiplemeleriyle, okuyucuları kendi yaşadığı döneme taşır.

Okuma yazmayı annesinden öğrenen küçük Charles, evdeki mini kütüphanede ne kadar roman varsa okuyarak hayal dünyasını geliştirmiştir. 12 yaşına kadar devam ettiği okulundan, ailesi Londra'ya taşınınca, maddi olanaksızlıklar yüzünden kopmuş ve küçük ücretler karşılığında çalışmaya başlamıştır.

Kahramanların çocuklar olduğu, David Copperfield, Oliver Twist, Great Expectations (Büyük Beklentiler), kişisel gözlemlerinin yansıtıldığı eserleridir.

Romanlarının gölgesinde kalan öyküleri de meraklısına büyük keyif verdiği için okuyucularımıza eserleriyle ölümsüzleşen tanınmış İngiliz roman ve öykü yazarının gerilim öykülerinden bir derleme sunuyoruz.

Yaşamındaki tüm zorluklara rağmen vazgeçmeyerek, yaratıcılığını, döneminin gerçekleriyle birleştirmiş, tutku ve kararlılıkla geliştirdiği yazın becerisini okuyucularına sunan bu büyük yazara saygılarımızla...