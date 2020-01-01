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Hasan Ali Yücel Alev Coşkun

Hasan Ali Yücel

Alev Coşkun Cumhuriyet Kitapları
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9789944150132
362330
Hasan Ali Yücel
Hasan Ali Yücel
Cumhuriyet Kitapları
17.50

Alev Coşkun, dönemin iç ve dış politik gelişmeleri ışığında ve Hasan Âli Yücel'in kimliğinde, o günlerin Türkiyesi'nin sosyoekonomik ve politik analizini yapıyor. Bu kitapta efsanevi Milli Eğitim Bakanı, "Aydınlanma Devrimcisi" Yücel'in eğitim ve kültür atılımları yer alıyor.
(Arka Kapak)

  • Açıklama

    • Alev Coşkun, dönemin iç ve dış politik gelişmeleri ışığında ve Hasan Âli Yücel'in kimliğinde, o günlerin Türkiyesi'nin sosyoekonomik ve politik analizini yapıyor. Bu kitapta efsanevi Milli Eğitim Bakanı, "Aydınlanma Devrimcisi" Yücel'in eğitim ve kültür atılımları yer alıyor.
      (Arka Kapak)

      Stok Kodu
      :
      9789944150132
      Sayfa Sayısı
      :
      276
      Basım Yeri
      :
      Kurtiş
      Basım Tarihi
      :
      2007
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