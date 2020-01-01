Hasan Ali Yücel Alev Coşkun

9789944150132

362330

Hasan Ali Yücel

Cumhuriyet Kitapları

17.50

Alev Coşkun, dönemin iç ve dış politik gelişmeleri ışığında ve Hasan Âli Yücel'in kimliğinde, o günlerin Türkiyesi'nin sosyoekonomik ve politik analizini yapıyor. Bu kitapta efsanevi Milli Eğitim Bakanı, "Aydınlanma Devrimcisi" Yücel'in eğitim ve kültür atılımları yer alıyor.

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