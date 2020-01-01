Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%40
Yeni
İçimizdeki Yabancı: Virüs

İçimizdeki Yabancı: Virüs

Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 18,00
Kazancınız : 12,00
Taksitli fiyat : 9 x 2,20
%40
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
4.00/5
Tavsiye et Hata bildir Favorilerime Ekle
9786051400648
362551
İçimizdeki Yabancı: Virüs
İçimizdeki Yabancı: Virüs
Cumhuriyet Kitapları
18.00

Elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir protein sarmalı dünyayı değil ama kendisini dünyanın efendisi sayan insanı titretti, ürküttü, korkuttu.

Öldürdü de…

Koronayla savaş çığlıklarının yankılandığı yerkürede neredeyse dünyadaki yaşamın başından bu yana varlığını sürdüren virüslerden birinin saldığı korku anlaşıldı da, vermek istediği ileti anlaşıldı mı?

Bilime ve doğaya tutkun birisi olarak virüsün iletisini önemsedim!

Kuşkusuz insan sağlığını ve canını koruyacak! Bunun kadar önemlisi virüsün biz insanlara verdiği paha biçilmez iletiyi algılamak ve gereğini yapmak!

Yaşama ve doğaya saygılı olmak…

Ceyhun Balcı

  • Açıklama

    • Elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir protein sarmalı dünyayı değil ama kendisini dünyanın efendisi sayan insanı titretti, ürküttü, korkuttu.

      Öldürdü de…

      Koronayla savaş çığlıklarının yankılandığı yerkürede neredeyse dünyadaki yaşamın başından bu yana varlığını sürdüren virüslerden birinin saldığı korku anlaşıldı da, vermek istediği ileti anlaşıldı mı?

      Bilime ve doğaya tutkun birisi olarak virüsün iletisini önemsedim!

      Kuşkusuz insan sağlığını ve canını koruyacak! Bunun kadar önemlisi virüsün biz insanlara verdiği paha biçilmez iletiyi algılamak ve gereğini yapmak!

      Yaşama ve doğaya saygılı olmak…

      Ceyhun Balcı

      Stok Kodu
      :
      9786051400648
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      18,00   
      18,00   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      18,00   
      18,00   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Bu kitabı alanlar bunları aldı
Kapat