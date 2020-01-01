9786051400648

362551

İçimizdeki Yabancı: Virüs

Cumhuriyet Kitapları

18.00

Elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir protein sarmalı dünyayı değil ama kendisini dünyanın efendisi sayan insanı titretti, ürküttü, korkuttu.

Öldürdü de…

Koronayla savaş çığlıklarının yankılandığı yerkürede neredeyse dünyadaki yaşamın başından bu yana varlığını sürdüren virüslerden birinin saldığı korku anlaşıldı da, vermek istediği ileti anlaşıldı mı?

Bilime ve doğaya tutkun birisi olarak virüsün iletisini önemsedim!

Kuşkusuz insan sağlığını ve canını koruyacak! Bunun kadar önemlisi virüsün biz insanlara verdiği paha biçilmez iletiyi algılamak ve gereğini yapmak!

Yaşama ve doğaya saygılı olmak…

Ceyhun Balcı