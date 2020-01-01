Kemalist Ekonomi Modeli Duran Bülbül

9786051400853

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Kemalist Ekonomi Modeli Atatürk'ün Maliye Politikası 1923-1938

Cumhuriyet Kitapları

18.00

Cephelerde verilen savaşı cehaletle ve yoksullukla savaş takip edecekti...

Ulusal Kurtuluş Savaşı, henüz namluların ateşi soğumadan ekonomik savaşla devam ediyordu...

Savaşın büyük ustası, kalkınmanın da eşsiz mimarı olacaktı...

Atatürk’ün ekonomi politikasını ancak Prof. Duran Bülbül gibi bir Kemalist yazabilirdi...

Bizler, milim sapmadan Büyük Önder’in izinden gidiyoruz... Ancak Kemalist olmak için Mustafa Kemal’i anlamak, fikirlerini özümsemek gerekir... Bu kitap Atatürk’ün ekonomi mucizesini belgeleri ile ortaya koyarken onun geleceği öngören dehasını bir kez daha anlamamızı sağlıyor...

Emperyalizme karşı kazanılmış ilk savaşın lideri Mustafa Kemal Atatürk, kanla elde ettiği bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamak için büyük çaba göstermiş ve sonunda yine kendine özgün ekonomi modeli ile dünya iktisat tarihine geçmiştir.

“Kemalist Ekonomi Modeli”, Atatürk dönemi ekonomi politikasını anlatırken aynı zamanda içinde bulunduğumuz karanlığa da güçlü bir ışık tutuyor. Kurtuluş yolunu, tünelin ucunu, çıkışı gösteriyor...