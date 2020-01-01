Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%40
Yeni
Kemalist Ekonomi Modeli Duran Bülbül

Kemalist Ekonomi ModeliAtatürk'ün Maliye Politikası 1923-1938

Duran Bülbül Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 18,00
Kazancınız : 12,00
Taksitli fiyat : 9 x 2,20
%40
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
5.00/5
Tavsiye et Hata bildir Favorilerime Ekle
9786051400853
362556
Kemalist Ekonomi Modeli
Kemalist Ekonomi Modeli Atatürk'ün Maliye Politikası 1923-1938
Cumhuriyet Kitapları
18.00

Cephelerde verilen savaşı cehaletle ve yoksullukla savaş takip edecekti...

Ulusal Kurtuluş Savaşı, henüz namluların ateşi soğumadan ekonomik savaşla devam ediyordu...

Savaşın büyük ustası, kalkınmanın da eşsiz mimarı olacaktı...

Atatürk’ün ekonomi politikasını ancak Prof. Duran Bülbül gibi bir Kemalist yazabilirdi...

Bizler, milim sapmadan Büyük Önder’in izinden gidiyoruz... Ancak Kemalist olmak için Mustafa Kemal’i anlamak, fikirlerini özümsemek gerekir... Bu kitap Atatürk’ün ekonomi mucizesini belgeleri ile ortaya koyarken onun geleceği öngören dehasını bir kez daha anlamamızı sağlıyor...

Emperyalizme karşı kazanılmış ilk savaşın lideri Mustafa Kemal Atatürk, kanla elde ettiği bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamak için büyük çaba göstermiş ve sonunda yine kendine özgün ekonomi modeli ile dünya iktisat tarihine geçmiştir.

“Kemalist Ekonomi Modeli”, Atatürk dönemi ekonomi politikasını anlatırken aynı zamanda içinde bulunduğumuz karanlığa da güçlü bir ışık tutuyor. Kurtuluş yolunu, tünelin ucunu, çıkışı gösteriyor...

  • Açıklama

    • Cephelerde verilen savaşı cehaletle ve yoksullukla savaş takip edecekti...

      Ulusal Kurtuluş Savaşı, henüz namluların ateşi soğumadan ekonomik savaşla devam ediyordu...

      Savaşın büyük ustası, kalkınmanın da eşsiz mimarı olacaktı...

      Atatürk’ün ekonomi politikasını ancak Prof. Duran Bülbül gibi bir Kemalist yazabilirdi...

      Bizler, milim sapmadan Büyük Önder’in izinden gidiyoruz... Ancak Kemalist olmak için Mustafa Kemal’i anlamak, fikirlerini özümsemek gerekir... Bu kitap Atatürk’ün ekonomi mucizesini belgeleri ile ortaya koyarken onun geleceği öngören dehasını bir kez daha anlamamızı sağlıyor...

      Emperyalizme karşı kazanılmış ilk savaşın lideri Mustafa Kemal Atatürk, kanla elde ettiği bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamak için büyük çaba göstermiş ve sonunda yine kendine özgün ekonomi modeli ile dünya iktisat tarihine geçmiştir.

      “Kemalist Ekonomi Modeli”, Atatürk dönemi ekonomi politikasını anlatırken aynı zamanda içinde bulunduğumuz karanlığa da güçlü bir ışık tutuyor. Kurtuluş yolunu, tünelin ucunu, çıkışı gösteriyor...

      Stok Kodu
      :
      9786051400853
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      18,00   
      18,00   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      18,00   
      18,00   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat