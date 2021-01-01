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Köy Enstitüsü Sistemi Niyazi Altunya

Köy Enstitüsü Sistemi

Niyazi Altunya Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 18,00
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9786055525033
362275
Köy Enstitüsü Sistemi
Köy Enstitüsü Sistemi
Cumhuriyet Kitapları
18.00
Niyazi Altunya, yüzyıllar boyunca ezilmiş köy insanının, bilimin öncülüğünde yazgısını değiştirme mücadelesini simgeleyen köy enstitülerinin tarihini anlatıyor, Cumhuriyet Devriminin yarattığı özgün eğitim modelini her yönüyle inceliyor.
(Tanıtım Bülteninden)
  • Açıklama
    • Niyazi Altunya, yüzyıllar boyunca ezilmiş köy insanının, bilimin öncülüğünde yazgısını değiştirme mücadelesini simgeleyen köy enstitülerinin tarihini anlatıyor, Cumhuriyet Devriminin yarattığı özgün eğitim modelini her yönüyle inceliyor.
      (Tanıtım Bülteninden)
      Stok Kodu
      :
      9786055525033
      Sayfa Sayısı
      :
      248
      Basım Yeri
      :
      Yazın
      Basım Tarihi
      :
      2010
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