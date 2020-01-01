Küre-Selleşme Mustafa Balbay

9786051400891

362555

Küre-Selleşme Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış

Cumhuriyet Kitapları

22.80

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta üç kitap var!

Mustafa Balbay, dünyanın ve Türkiye’nin 2020 yılındaki görünümünü tarihsel derinlik içinde kaleme aldı.

Kitabın birinci bölümünde Kovid-19 salgınının çıkışı, genel sonuçları ve tarihteki salgınlar yer alıyor.

Küreselleşmeye ilişkin özgün yaklaşımlar ortaya koyan Balbay, salgınlar tarihini aktarırken dünya gezilerindeki gözlemlerini de okurla paylaşıyor.

İkinci bölümde dünyanın içinde bulunduğu durum, sol pencereden görünüm, Kovid-19 salgınının sonuçları ışığında küreselleşmenin analizi ve çıkış yolları konu ediliyor.

Üçüncü bölünde Türkiye’nin sorunlarını çözecek bir iktidar seçeneği olarak CHP yer alıyor. Kuruluşundan 2020’ye dek tüm kurultayların

sonuçları, Türkiye’nin siyasi tarihinde CHP’nin yeri ve CHP’den beklenenler bu alandaki çalışmaları bilinen aydınların görüşleri ışında

aktarılıyor. Bölümün sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sol anlatımını, daha güzel bir Türkiye ve dünya için önerilerini içeren iki yazısı var.

Bu kitabın içeriğinde röportajlar, görüşmeler ve özel olarak kaleme alınan yazılar önemli bir zenginlik oluşturuyor.

Kitap sayfalarında yer alış sırasına göre bu katkıyı sağlayanlar şöyle:

Prof. Dr. Emre Kongar, Kamil Erdoğdu, Cenk Başlamış, Ergin Yıldızoğlu, Süleyman Tosunoğlu, Mertcan İpek, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Halil

Akıncı, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. İonna Kuçuradi, Ömer Lütfü Avşar, Doğan Subaşı, Prof. Dr. Bilsay

Kuruç, Arzu Çerkezoğlu, Doç. Dr. Gülten Uçan, Dr. Seren Selvin Korkmaz, Kemal Okuyan, Leyla Kılıç, Önder İşleyen, Mahmut Lıcalı,