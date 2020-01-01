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Metastaz 2: Cendere Barış Pehlivan

Metastaz 2: Cendere

Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu Kırmızı Kedi
Liste Fiyatı : 32,00
İndirimli Fiyat : 25,60
Kazancınız : 6,40
Taksitli fiyat : 9 x 3,13
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9786052987346
362577
Metastaz 2: Cendere
Metastaz 2: Cendere
Kırmızı Kedi
25.60

“Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi tepemize inip bizi uyandırmadıktan sonra neye yarar?”
Franz Kafka

• CHP’li Belediye Başkanları İmamoğlu ve Çerçioğlu için yapılan ahlaksız teklifin arkasında hangi AKP’li Bakan vardı?
• Pelikancılar AKP içinde hangi operasyonları yaptı ve kimleri fişledi?
• Yargının arka odalarında hangi ses kayıtları dolaşıyor?
• Holding patronu cinayetinin üstü hangi yollarla kapatılmak istendi?
• Hakimler ve savcılar gizlenen skandalları ilk kez nasıl anlattı?
• Adliyeye getirilen ve içinde 260 bin dolar olan çantanın sırrı neydi?
• Nurcular devlet içinde nasıl bir ağ kurdu?
• Yargıdaki Pelikan-Hakyol mücadelesinin perde arkasında ne vardı?
• FETÖ borsasının belgesinde neler yazıyordu?
• AKP’li bakanlar arasındaki kavganın bilinmeyen nedeni ne?
• Diyanet’in gizli tarikatlar raporu nasıl sızdı?
• Öldürülen AKP yöneticisinin eşi sessizliğini bozup neler anlattı?
• 15 Temmuz raporu aslında neden basılmadı?
• Kartal İmam Hatip mezunu olmak devlette hangi kapıları açıyor?
• Erdoğan’ın yakınını hayata döndüren ismin başına neler geldi?

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi belgeliyor. “Metastaz 2: Cendere” çarpıcı bir gazetecilik araştırması olarak tarihe geçecek.

(Arka Kapaktan)

  • Açıklama

    • “Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi tepemize inip bizi uyandırmadıktan sonra neye yarar?”
      Franz Kafka

      • CHP’li Belediye Başkanları İmamoğlu ve Çerçioğlu için yapılan ahlaksız teklifin arkasında hangi AKP’li Bakan vardı?
      • Pelikancılar AKP içinde hangi operasyonları yaptı ve kimleri fişledi?
      • Yargının arka odalarında hangi ses kayıtları dolaşıyor?
      • Holding patronu cinayetinin üstü hangi yollarla kapatılmak istendi?
      • Hakimler ve savcılar gizlenen skandalları ilk kez nasıl anlattı?
      • Adliyeye getirilen ve içinde 260 bin dolar olan çantanın sırrı neydi?
      • Nurcular devlet içinde nasıl bir ağ kurdu?
      • Yargıdaki Pelikan-Hakyol mücadelesinin perde arkasında ne vardı?
      • FETÖ borsasının belgesinde neler yazıyordu?
      • AKP’li bakanlar arasındaki kavganın bilinmeyen nedeni ne?
      • Diyanet’in gizli tarikatlar raporu nasıl sızdı?
      • Öldürülen AKP yöneticisinin eşi sessizliğini bozup neler anlattı?
      • 15 Temmuz raporu aslında neden basılmadı?
      • Kartal İmam Hatip mezunu olmak devlette hangi kapıları açıyor?
      • Erdoğan’ın yakınını hayata döndüren ismin başına neler geldi?

      Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi belgeliyor. “Metastaz 2: Cendere” çarpıcı bir gazetecilik araştırması olarak tarihe geçecek.

      (Arka Kapaktan)

      Stok Kodu
      :
      9786052987346
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      Genel Toplam
      Tek Çekim
      25,60   
      25,60   
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