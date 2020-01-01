Metastaz 2: Cendere Barış Pehlivan

9786052987346

362577

Metastaz 2: Cendere

Kırmızı Kedi

25.60

“Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi tepemize inip bizi uyandırmadıktan sonra neye yarar?”

Franz Kafka

• CHP’li Belediye Başkanları İmamoğlu ve Çerçioğlu için yapılan ahlaksız teklifin arkasında hangi AKP’li Bakan vardı?

• Pelikancılar AKP içinde hangi operasyonları yaptı ve kimleri fişledi?

• Yargının arka odalarında hangi ses kayıtları dolaşıyor?

• Holding patronu cinayetinin üstü hangi yollarla kapatılmak istendi?

• Hakimler ve savcılar gizlenen skandalları ilk kez nasıl anlattı?

• Adliyeye getirilen ve içinde 260 bin dolar olan çantanın sırrı neydi?

• Nurcular devlet içinde nasıl bir ağ kurdu?

• Yargıdaki Pelikan-Hakyol mücadelesinin perde arkasında ne vardı?

• FETÖ borsasının belgesinde neler yazıyordu?

• AKP’li bakanlar arasındaki kavganın bilinmeyen nedeni ne?

• Diyanet’in gizli tarikatlar raporu nasıl sızdı?

• Öldürülen AKP yöneticisinin eşi sessizliğini bozup neler anlattı?

• 15 Temmuz raporu aslında neden basılmadı?

• Kartal İmam Hatip mezunu olmak devlette hangi kapıları açıyor?

• Erdoğan’ın yakınını hayata döndüren ismin başına neler geldi?

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi belgeliyor. “Metastaz 2: Cendere” çarpıcı bir gazetecilik araştırması olarak tarihe geçecek.

(Arka Kapaktan)