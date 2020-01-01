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Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi Mustafa Balbay

Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi

Mustafa Balbay Cumhuriyet Kitapları
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9789750002024
362563
Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi
Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi
Cumhuriyet Kitapları
40.00

Bugünkü hukuksuzluk dallarında hangi acı meyvelerin yetiştiğini görmek için köklere bakmak gerekli.

Balbay, SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde köklere iniyor.

Silivri mapushanesinde günlük yaşamdan Silivri yargılamalarında hukukun katline...

Mahkemelerin hak arama yeri olmaktan çıkıp intikam silahına dönmesine, demokrasinin amaçtan araca çevrilmesine...

SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde bütün bunları ve daha fazlasını bulacaksınız.

Setin içindeki ürünler
  • Açıklama

    • Bugünkü hukuksuzluk dallarında hangi acı meyvelerin yetiştiğini görmek için köklere bakmak gerekli.

      Balbay, SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde köklere iniyor.

      Silivri mapushanesinde günlük yaşamdan Silivri yargılamalarında hukukun katline...

      Mahkemelerin hak arama yeri olmaktan çıkıp intikam silahına dönmesine, demokrasinin amaçtan araca çevrilmesine...

      SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde bütün bunları ve daha fazlasını bulacaksınız.

      Stok Kodu
      :
      9789750002024
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