Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi Mustafa Balbay

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Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi

Cumhuriyet Kitapları

40.00

Bugünkü hukuksuzluk dallarında hangi acı meyvelerin yetiştiğini görmek için köklere bakmak gerekli.

Balbay, SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde köklere iniyor.

Silivri mapushanesinde günlük yaşamdan Silivri yargılamalarında hukukun katline...

Mahkemelerin hak arama yeri olmaktan çıkıp intikam silahına dönmesine, demokrasinin amaçtan araca çevrilmesine...

SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde bütün bunları ve daha fazlasını bulacaksınız.