Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi Mustafa Balbay

Mustafa Balbay - Silivri Üçlemesi
Bugünkü hukuksuzluk dallarında hangi acı meyvelerin yetiştiğini görmek için köklere bakmak gerekli.
Balbay, SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde köklere iniyor.
Silivri mapushanesinde günlük yaşamdan Silivri yargılamalarında hukukun katline...
Mahkemelerin hak arama yeri olmaktan çıkıp intikam silahına dönmesine, demokrasinin amaçtan araca çevrilmesine...
SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde bütün bunları ve daha fazlasını bulacaksınız.
- Açıklama
Bugünkü hukuksuzluk dallarında hangi acı meyvelerin yetiştiğini görmek için köklere bakmak gerekli.
Balbay, SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde köklere iniyor.
Silivri mapushanesinde günlük yaşamdan Silivri yargılamalarında hukukun katline...
Mahkemelerin hak arama yeri olmaktan çıkıp intikam silahına dönmesine, demokrasinin amaçtan araca çevrilmesine...
SİLİVRİ ÜÇLEMESİ’nde bütün bunları ve daha fazlasını bulacaksınız.Stok Kodu:9789750002024
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