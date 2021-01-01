Mustafa Kemal Atatürk ve Yunus Nadi Mehmet Emin Elmacı

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Mustafa Kemal Atatürk ve Yunus Nadi Kurtuluşun Lideri ve Gazetecisi

Cumhuriyet Kitapları

16.80

İlhan Selçuk’un 1989 yılındaki bir yazısında Yunus Nadi ile ilgili söylediği, “Yunus Nadi’yi bütün boyutlarıyla genç kuşaklara tanıtan yeterli bir yapıt yoktur. Oysa bu devletin kurucuları arasında, kimliğiyle, yazılarıyla, gazeteciliğiyle yer almış, savaşın ateşli günlerinde ve devrimlerin gerçekleşmesinde ön safta hizmet görmüş Yunus Nadi’yi genç kuşakların tanıması gerekiyor.” cümleleri; Mustafa Kemal Atatürk’ün tanınmasında önemli katkıları olan ve ona her zaman inanan Yunus Nadi’nin, genç nesillere tanıtılması gerektiğini göstermektedir.

Bu nedenle elinizdeki bu eserin, Mustafa Kemal Atatürk ve onun üzerinden Yunus Nadi’yi daha iyi tanıtacağını düşünüyoruz. Çünkü Yunus Nadi; 1910 yılından itibaren İttihat Terakki Cemiyeti üyesi olarak tanıştığı ve sonrasında da sürekli görüştüğü Mustafa Kemal’in adını, 1911 yılında ilk kez köşe yazısında geçiren ve 1911’den itibaren Selanik günleri, Trablusgarp, Çanakkale ve Filistin başarıları sonrasında Mustafa Kemal’e fotoğraflarıyla birlikte yer vererek, onun tarihin sayfalarında yer almasını sağlayan kişiydi.

"Tarih yazan" olarak bizlere düşen de, "tarih yapanlara" sadık kalıp, sonucun “insanlığı şaşırtacak bir şekil" almasına katkı sağlamak oldu.

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