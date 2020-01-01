Peter Schlemihl'in Olağanüstü Öyküsü Adelbert von Chamisso

9786051400877

362554

Peter Schlemihl'in Olağanüstü Öyküsü

Cumhuriyet Kitapları

15.00

"Tıkır tıkır giden arabada kendimi yalnız bulur bulmaz acı acı ağlamaya başladım. İçimde gitgide şu duygu beliriyordu: Bu dünyada para, yararlılığı ve değere ne kadar yeğlenğirse yeğlensin, gölgeye paradan bile çok değer veriliyordu. Ve ben daha önce servete nasıl vicdanımı feda ettiysem, şimdi de gölgemi salt para için vermiş bulunuyordum. Artık bu dünyada ben ne yapabilir, ne olabilirdim?"

Chamisso'nun gölgesini yitiren bir adamı anlattığı bu yapıtı, anlamsız bir şeye, gölgeye verilen önem üzerinden yüzyıllar geçmesine karşın yazın ustalğının nasıl çağları aşabildiğini de kanıtlıyor.

Sabahattin Ali'nin titiz çevirisiyle gölgesiz adamın maceraları, düşsel olanla gerçekliği harmanlayarak okura ayrı bir okuma tadı veriyor.