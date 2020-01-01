Şeriat Sarmalında Türkiye %40 indirimli Bahriye Üçok

Şeriat Sarmalında Türkiye
Liste Fiyatı : 25,00
İndirimli Fiyat : 15,00
Kazancınız : 10,00
Taksitli fiyat : 9 x 1,83
%40
Aynı gün kargo
9786054183920
362089
Şeriat Sarmalında Türkiye
Cumhuriyet Kitapları
15.00
Bahriye Üçok, dini siyasete malzeme yapan politikacılara karşı Cumhuriyet devrimlerini savunan bir yurtsever, Türkiye'nin ilahiyatçı ilk kadın, öğretim üyesiydi. Neden öldürüldü sorusunun yanıtı, güncelliğini koruyan yazılarında yatıyor.
(Arka Kapak)
- Açıklama
Bahriye Üçok, dini siyasete malzeme yapan politikacılara karşı Cumhuriyet devrimlerini savunan bir yurtsever, Türkiye'nin ilahiyatçı ilk kadın, öğretim üyesiydi. Neden öldürüldü sorusunun yanıtı, güncelliğini koruyan yazılarında yatıyor.
(Arka Kapak)Stok Kodu:9786054183920Sayfa Sayısı:152Basım Yeri:İleriBasım Tarihi:2010
-
- Taksit Seçenekleri
- Maximum KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim15,0015,00Diğer KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim15,0015,00
-
- Yorumlar
- Yorum yazBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
-
-
25,00 15,00
-
25,00 15,00
-
25,00 15,00
-
30,00 12,00
-
25,00 15,00
-
-
-
-
-
20,00 12,00