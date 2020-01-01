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Şeriat Sarmalında Türkiye %40 indirimli Bahriye Üçok

Şeriat Sarmalında Türkiye

Bahriye Üçok Cumhuriyet Kitapları
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9786054183920
362089
Şeriat Sarmalında Türkiye
Şeriat Sarmalında Türkiye
Cumhuriyet Kitapları
15.00

Bahriye Üçok, dini siyasete malzeme yapan politikacılara karşı Cumhuriyet devrimlerini savunan bir yurtsever, Türkiye'nin ilahiyatçı ilk kadın, öğretim üyesiydi. Neden öldürüldü sorusunun yanıtı, güncelliğini koruyan yazılarında yatıyor.
(Arka Kapak)

  • Açıklama

    • Bahriye Üçok, dini siyasete malzeme yapan politikacılara karşı Cumhuriyet devrimlerini savunan bir yurtsever, Türkiye'nin ilahiyatçı ilk kadın, öğretim üyesiydi. Neden öldürüldü sorusunun yanıtı, güncelliğini koruyan yazılarında yatıyor.
      (Arka Kapak)

      Stok Kodu
      :
      9786054183920
      Sayfa Sayısı
      :
      152
      Basım Yeri
      :
      İleri
      Basım Tarihi
      :
      2010
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