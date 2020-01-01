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Timbuktu Fazlı Bulut

TimbuktuUzak Bir Düşe Yolculuk

Fazlı Bulut Cumhuriyet Kitapları
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9786051400907
362562
Timbuktu
Timbuktu Uzak Bir Düşe Yolculuk
Cumhuriyet Kitapları
27.00

Her ne kadar bugün resmi olarak Mali’nin sınırları içinde yer alsa da, Timbuktu tek bir ülkeye sığmayacak kadar ünlü ve önemli bir yer. Timbuktu bütün Afrika’nın ve Afrikalıların şehri.

 

Bu kitapta anlattığım yol hikâyesi, fonda Mali gibi kocaman bir ülke olsa da; Büyük Sahra Çölü’nün ıssızlığı ve sonsuzluğu içinde yer alan, asırları ve coğrafyaları dolduran gizem ve cazibesiyle her dönemin seyyahını kendisine çekmiş, görünüşte küçük ama namı iklimler ötesine yayılmış Timbuktu’ya, 2009 yılında yapılmış seyahatin hikâyesidir.

  • Açıklama

    • Her ne kadar bugün resmi olarak Mali’nin sınırları içinde yer alsa da, Timbuktu tek bir ülkeye sığmayacak kadar ünlü ve önemli bir yer. Timbuktu bütün Afrika’nın ve Afrikalıların şehri.

       

      Bu kitapta anlattığım yol hikâyesi, fonda Mali gibi kocaman bir ülke olsa da; Büyük Sahra Çölü’nün ıssızlığı ve sonsuzluğu içinde yer alan, asırları ve coğrafyaları dolduran gizem ve cazibesiyle her dönemin seyyahını kendisine çekmiş, görünüşte küçük ama namı iklimler ötesine yayılmış Timbuktu’ya, 2009 yılında yapılmış seyahatin hikâyesidir.

      Stok Kodu
      :
      9786051400907
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