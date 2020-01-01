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Tüketilen Değerler Ve Gençlik Erdal Atabek

Tüketilen Değerler Ve Gençlik

Erdal Atabek Cumhuriyet Kitapları
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9786055525262
362188
Tüketilen Değerler Ve Gençlik
Tüketilen Değerler Ve Gençlik
Cumhuriyet Kitapları
11.11
Elinizdeki kitap yitirdiğimiz değerlerin dökümünü yapıyor ve tüketim çağında kendimize bir ayna tutuyor. Modern dünyada değer kayması hangi yana?.. Gençlik bu süreçte nasıl yetişiyor?.. Dünyanın doğasını tüketen salgın, insanın geleceğini de yok mu edecek?.. Gezegenimiz bir soru ve bir sorun karşısındadır; çoğu kişinin bilincine tam anlamda erişemediği bu konu, uygar dünya insanı için hızla güncelleşti. Türkiye de, Atatürk Cumhuriyetinin değerlerini kemiren bu sürecin eğik düzeyinde kayıyor.. Erdal Atabek bu eğik düzeyin dış dünya ile örtüşen yazgı birliğini gözler önüne serinkanlı ve dengeli biçimde seriyor... -İlhan Selçuk-
  • Açıklama
    • Elinizdeki kitap yitirdiğimiz değerlerin dökümünü yapıyor ve tüketim çağında kendimize bir ayna tutuyor. Modern dünyada değer kayması hangi yana?.. Gençlik bu süreçte nasıl yetişiyor?.. Dünyanın doğasını tüketen salgın, insanın geleceğini de yok mu edecek?.. Gezegenimiz bir soru ve bir sorun karşısındadır; çoğu kişinin bilincine tam anlamda erişemediği bu konu, uygar dünya insanı için hızla güncelleşti. Türkiye de, Atatürk Cumhuriyetinin değerlerini kemiren bu sürecin eğik düzeyinde kayıyor.. Erdal Atabek bu eğik düzeyin dış dünya ile örtüşen yazgı birliğini gözler önüne serinkanlı ve dengeli biçimde seriyor... -İlhan Selçuk-
      Stok Kodu
      :
      9786055525262
      Sayfa Sayısı
      :
      232
      Basım Yeri
      :
      Yazın
      Basım Tarihi
      :
      2010
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