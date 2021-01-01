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Türkiye'nin Yapısal Özellikleri ve Anayasal Düzeni Uğur Mumcu

Türkiye'nin Yapısal Özellikleri ve Anayasal Düzeni

Uğur Mumcu Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 15,00
Taksitli fiyat : 9 x 1,83
Temin süresi 3 gündür.
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9786257715034
362603
Türkiye'nin Yapısal Özellikleri ve Anayasal Düzeni
Türkiye'nin Yapısal Özellikleri ve Anayasal Düzeni
Cumhuriyet Kitapları
15.00

Cumhuriyet Kitapları, Uğur Mumcu'nun 1969 yılında yazdığı bir bilimsel makalesini gözden geçirilerek ilk kez kitap olarak yayımlamaktan dolayı övünç duyuyor.

Bu kitap, genç Uğur Mumcu’nun birikiminin derinliğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Türkiye’nin demokrasi tarihindeki aşamaları irdelemede sağlam bir tutarlılık içermektedir. Mumcu’nun ileriki yıllarda boyutlandırdığı Cumhuriyet devrimi ve kazanımları ile sol öğretiyi bütünleştiren çizgisinin ilk çarpıcı göstergesi niteliğindedir. Tüm dünyayı çevreleyen “68 kuşağı” ile özgürlükçü 1961 Anayasası’nın etkisi altındaki Türkiye’nin düşünce ve tartışma evrenini belgelemektedir.

Kitapta ayrıca Mumcu, bir kurucu ve kurtarıcı düşünce ve uygulama yöntemi olarak Kemalizm’e bugün de güncelliğini koruyan yorumlar getirmektedir.

Arka Kapaktan

  • Açıklama

    • Cumhuriyet Kitapları, Uğur Mumcu'nun 1969 yılında yazdığı bir bilimsel makalesini gözden geçirilerek ilk kez kitap olarak yayımlamaktan dolayı övünç duyuyor.

      Bu kitap, genç Uğur Mumcu’nun birikiminin derinliğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Türkiye’nin demokrasi tarihindeki aşamaları irdelemede sağlam bir tutarlılık içermektedir. Mumcu’nun ileriki yıllarda boyutlandırdığı Cumhuriyet devrimi ve kazanımları ile sol öğretiyi bütünleştiren çizgisinin ilk çarpıcı göstergesi niteliğindedir. Tüm dünyayı çevreleyen “68 kuşağı” ile özgürlükçü 1961 Anayasası’nın etkisi altındaki Türkiye’nin düşünce ve tartışma evrenini belgelemektedir.

      Kitapta ayrıca Mumcu, bir kurucu ve kurtarıcı düşünce ve uygulama yöntemi olarak Kemalizm’e bugün de güncelliğini koruyan yorumlar getirmektedir.

      Arka Kapaktan

      Stok Kodu
      :
      9786257715034
      Boyut
      :
      12x19,5
      Sayfa Sayısı
      :
      64
      Basım Tarihi
      :
      2021
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      15,00   
      15,00   
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