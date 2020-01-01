Yaşasın Cumhuriyet Işık Kansu

8689752050000

362559

Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyet Kitapları

72.00

"Yaşasın Cumhuriyet"; Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanan tarihsel süreci, oyun kurgusu içinde somutlayan bir çalışmadır.

"Yaşasın Cumhuriyet", ülkemizi çağdaş uygarlığın aydınlığıyla buluşturan Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı, tarihsel gerçeklerin kılavuzluğunda yapılandıran çocukların da istekle katılabileceği bir oyundur.

Işık Kansu’nun hazırlayıp kurguladığı, Aysu Taşkan'ın resimlendirdiği, çocuklarınızla hem eğlenip hem de tarih bilginizi tazeleyeceğiniz, eğitici ve bilgilendirici kutu oyunu “Yaşasın Cumhuriyet” sizlerle birlikte...