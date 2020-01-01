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Yaşasın Cumhuriyet Işık Kansu

Yaşasın Cumhuriyet

Işık Kansu Cumhuriyet Kitapları
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8689752050000
362559
Yaşasın Cumhuriyet
Yaşasın Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları
72.00

"Yaşasın Cumhuriyet"; Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanan tarihsel süreci, oyun kurgusu içinde somutlayan bir çalışmadır.

"Yaşasın Cumhuriyet", ülkemizi çağdaş uygarlığın aydınlığıyla buluşturan Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı, tarihsel gerçeklerin kılavuzluğunda yapılandıran çocukların da istekle katılabileceği bir oyundur.

Işık Kansu’nun hazırlayıp kurguladığı, Aysu Taşkan'ın resimlendirdiği, çocuklarınızla hem eğlenip hem de tarih bilginizi tazeleyeceğiniz, eğitici ve bilgilendirici kutu oyunu “Yaşasın Cumhuriyet” sizlerle birlikte...

  • Açıklama

    • "Yaşasın Cumhuriyet"; Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanan tarihsel süreci, oyun kurgusu içinde somutlayan bir çalışmadır.

      "Yaşasın Cumhuriyet", ülkemizi çağdaş uygarlığın aydınlığıyla buluşturan Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı, tarihsel gerçeklerin kılavuzluğunda yapılandıran çocukların da istekle katılabileceği bir oyundur.

      Işık Kansu’nun hazırlayıp kurguladığı, Aysu Taşkan'ın resimlendirdiği, çocuklarınızla hem eğlenip hem de tarih bilginizi tazeleyeceğiniz, eğitici ve bilgilendirici kutu oyunu “Yaşasın Cumhuriyet” sizlerle birlikte...

      Stok Kodu
      :
      8689752050000
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      Genel Toplam
      Tek Çekim
      72,00   
      72,00   
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