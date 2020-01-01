Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%40
Yeni
Yaz Yüreğim Yaz Zeynep Oral

Yaz Yüreğim Yaz

Zeynep Oral Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 25,00
İndirimli Fiyat : 15,00
Kazancınız : 10,00
Taksitli fiyat : 9 x 1,83
%40
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
5.00/5
Tavsiye et Hata bildir Favorilerime Ekle
9786051400938
362565
Yaz Yüreğim Yaz
Yaz Yüreğim Yaz
Cumhuriyet Kitapları
15.00

"...Bırakıp gittiler, ölmedim. Kırıldılar, döküldüler, tutuklandılar, ölmedim. Yüreklerdeki kuşlar öldü, ben ölmedim.

...“Artık her şey bitti”lerde hep bir kanat çırpıntısı duymaya uzandım. Ama acı, her gece biraz daha yayıldı. En çok neresi acıyordu? Korkunun çarptığı yer mi? Yalnızlığın çırpındığı yer mi? Yoksa sevginin can çekiştiği yer mi?

...Damıta damıta çoğalttığım sevgiye, ufalaya ufalaya biriktirdiğim acıyı kattım: Korkuyu hesaba katmadan. Yasakları da.

Öyle çok değişiyordu ki yasaklar."

  • Açıklama

    • "...Bırakıp gittiler, ölmedim. Kırıldılar, döküldüler, tutuklandılar, ölmedim. Yüreklerdeki kuşlar öldü, ben ölmedim.

      ...“Artık her şey bitti”lerde hep bir kanat çırpıntısı duymaya uzandım. Ama acı, her gece biraz daha yayıldı. En çok neresi acıyordu? Korkunun çarptığı yer mi? Yalnızlığın çırpındığı yer mi? Yoksa sevginin can çekiştiği yer mi?

      ...Damıta damıta çoğalttığım sevgiye, ufalaya ufalaya biriktirdiğim acıyı kattım: Korkuyu hesaba katmadan. Yasakları da.

      Öyle çok değişiyordu ki yasaklar."

      Stok Kodu
      :
      9786051400938
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      15,00   
      15,00   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      15,00   
      15,00   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Yazarın Diğer Kitapları
Kapat