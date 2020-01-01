Yeni Faşizm Ergin Yıldızoğlu

9786051400839

362548

Yeni Faşizm

Cumhuriyet Kitapları

15.00

Bugün faşizm güncel bir tehlikedir.

Yüz yıl önce insanlar ilk kez doğmaya başlayan bu canavarı tanıyamadılar. Tanıdıklarında çok geç olmuştu. Biz bugün bu canavarın en azından tarihini biliyoruz. Bu kitap, bu canavarın bugünkü biçimini tanıma, geç kalmadan önlem alma çabalarına bir katkı yapmayı amaçlıyor.