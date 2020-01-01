Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%40
Yeni
Yeni Faşizm Ergin Yıldızoğlu

Yeni Faşizm

Ergin Yıldızoğlu Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 25,00
İndirimli Fiyat : 15,00
Kazancınız : 10,00
Taksitli fiyat : 9 x 1,83
%40
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
5.00/5
Tavsiye et Hata bildir Favorilerime Ekle
9786051400839
362548
Yeni Faşizm
Yeni Faşizm
Cumhuriyet Kitapları
15.00

Bugün faşizm güncel bir tehlikedir.

Yüz yıl önce insanlar ilk kez doğmaya başlayan bu canavarı tanıyamadılar. Tanıdıklarında çok geç olmuştu. Biz bugün bu canavarın en azından tarihini biliyoruz. Bu kitap, bu canavarın bugünkü biçimini tanıma, geç kalmadan önlem alma çabalarına bir katkı yapmayı amaçlıyor.

  • Açıklama

    • Bugün faşizm güncel bir tehlikedir.

      Yüz yıl önce insanlar ilk kez doğmaya başlayan bu canavarı tanıyamadılar. Tanıdıklarında çok geç olmuştu. Biz bugün bu canavarın en azından tarihini biliyoruz. Bu kitap, bu canavarın bugünkü biçimini tanıma, geç kalmadan önlem alma çabalarına bir katkı yapmayı amaçlıyor.

      Stok Kodu
      :
      9786051400839
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      15,00   
      15,00   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      15,00   
      15,00   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Yazarın Diğer Kitapları
Bu kitabı alanlar bunları aldı
Kapat