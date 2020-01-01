Yeni Faşizm Ergin Yıldızoğlu

Yeni Faşizm
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9786051400839
362548
Yeni Faşizm
Cumhuriyet Kitapları
15.00
Bugün faşizm güncel bir tehlikedir.
Yüz yıl önce insanlar ilk kez doğmaya başlayan bu canavarı tanıyamadılar. Tanıdıklarında çok geç olmuştu. Biz bugün bu canavarın en azından tarihini biliyoruz. Bu kitap, bu canavarın bugünkü biçimini tanıma, geç kalmadan önlem alma çabalarına bir katkı yapmayı amaçlıyor.
- Açıklama
Bugün faşizm güncel bir tehlikedir.
Yüz yıl önce insanlar ilk kez doğmaya başlayan bu canavarı tanıyamadılar. Tanıdıklarında çok geç olmuştu. Biz bugün bu canavarın en azından tarihini biliyoruz. Bu kitap, bu canavarın bugünkü biçimini tanıma, geç kalmadan önlem alma çabalarına bir katkı yapmayı amaçlıyor.Stok Kodu:9786051400839
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