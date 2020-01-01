Yurdumuzu Şen Edeceğiz Ceyhun Atuf Kansu

Yurdumuzu Şen EdeceğizAtatürkçülüğün El Kitabı
Bizler, Yeniçağ Batı insan uygarlığına kaynaklık etmiş bir uygarlığın ilk çiçeklendiği topraklarda oturuyoruz.
Biz, yüzyıllarca önce, bir bölüğü bizim topraklarımızda halkın yarattığı bir uygarlığa girmek istiyoruz.
Uygarlık ülkümüz, kendi yaratıcı değerlerimizde kendi doğamıza ve kendi insanımıza dönerek, doğaya, hayata ve insana bağlı bir uygarlık yaratmaktır.
Yeni çağdaş uygarlığa ulaşmak, basit bir uygarlık değişimini değil, ulusal kaynağımızdan evrensel yeni bir Anadolu uygarlığı yaratmak ülküsünü deyimliyor.
Çağdaş uygarlık içinde yeni bir Türk uygarlığı yaratmamız için kendi doğamızı, kendi hayatımızı, kendi insanımızı bilmemiz ve onu, Yeniçağ Batı insan uygarlığı içindeki yerine iyice, sağlamca yerleştirmemiz gerekiyor.
Bu da ancak insan aklının ve yüreğinin işi oluyor.
Ceyhun Atuf Kansu
- Açıklama
Bizler, Yeniçağ Batı insan uygarlığına kaynaklık etmiş bir uygarlığın ilk çiçeklendiği topraklarda oturuyoruz.
Biz, yüzyıllarca önce, bir bölüğü bizim topraklarımızda halkın yarattığı bir uygarlığa girmek istiyoruz.
Uygarlık ülkümüz, kendi yaratıcı değerlerimizde kendi doğamıza ve kendi insanımıza dönerek, doğaya, hayata ve insana bağlı bir uygarlık yaratmaktır.
Yeni çağdaş uygarlığa ulaşmak, basit bir uygarlık değişimini değil, ulusal kaynağımızdan evrensel yeni bir Anadolu uygarlığı yaratmak ülküsünü deyimliyor.
Çağdaş uygarlık içinde yeni bir Türk uygarlığı yaratmamız için kendi doğamızı, kendi hayatımızı, kendi insanımızı bilmemiz ve onu, Yeniçağ Batı insan uygarlığı içindeki yerine iyice, sağlamca yerleştirmemiz gerekiyor.
Bu da ancak insan aklının ve yüreğinin işi oluyor.
Ceyhun Atuf KansuStok Kodu:9786051400990
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