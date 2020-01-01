Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%40
Yeni
Yurdumuzu Şen Edeceğiz Ceyhun Atuf Kansu

Yurdumuzu Şen EdeceğizAtatürkçülüğün El Kitabı

Ceyhun Atuf Kansu Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 25,00
İndirimli Fiyat : 15,00
Kazancınız : 10,00
Taksitli fiyat : 9 x 1,83
%40
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
5.00/5
Hata bildir Favorilerime Ekle
9786051400990
362576
Yurdumuzu Şen Edeceğiz
Yurdumuzu Şen Edeceğiz Atatürkçülüğün El Kitabı
Cumhuriyet Kitapları
15.00

Bizler, Yeniçağ Batı insan uygarlığına kaynaklık etmiş bir uygarlığın ilk çiçeklendiği topraklarda oturuyoruz.

Biz, yüzyıllarca önce, bir bölüğü bizim topraklarımızda halkın yarattığı bir uygarlığa girmek istiyoruz.

Uygarlık ülkümüz, kendi yaratıcı değerlerimizde kendi doğamıza ve kendi insanımıza dönerek, doğaya, hayata ve insana bağlı bir uygarlık yaratmaktır.

Yeni çağdaş uygarlığa ulaşmak, basit bir uygarlık değişimini değil, ulusal kaynağımızdan evrensel yeni bir Anadolu uygarlığı yaratmak ülküsünü deyimliyor.

Çağdaş uygarlık içinde yeni bir Türk uygarlığı yaratmamız için kendi doğamızı, kendi hayatımızı, kendi insanımızı bilmemiz ve onu, Yeniçağ Batı insan uygarlığı içindeki yerine iyice, sağlamca yerleştirmemiz gerekiyor.

Bu da ancak insan aklının ve yüreğinin işi oluyor.

Ceyhun Atuf Kansu

  • Açıklama

    • Bizler, Yeniçağ Batı insan uygarlığına kaynaklık etmiş bir uygarlığın ilk çiçeklendiği topraklarda oturuyoruz.

      Biz, yüzyıllarca önce, bir bölüğü bizim topraklarımızda halkın yarattığı bir uygarlığa girmek istiyoruz.

      Uygarlık ülkümüz, kendi yaratıcı değerlerimizde kendi doğamıza ve kendi insanımıza dönerek, doğaya, hayata ve insana bağlı bir uygarlık yaratmaktır.

      Yeni çağdaş uygarlığa ulaşmak, basit bir uygarlık değişimini değil, ulusal kaynağımızdan evrensel yeni bir Anadolu uygarlığı yaratmak ülküsünü deyimliyor.

      Çağdaş uygarlık içinde yeni bir Türk uygarlığı yaratmamız için kendi doğamızı, kendi hayatımızı, kendi insanımızı bilmemiz ve onu, Yeniçağ Batı insan uygarlığı içindeki yerine iyice, sağlamca yerleştirmemiz gerekiyor.

      Bu da ancak insan aklının ve yüreğinin işi oluyor.

      Ceyhun Atuf Kansu

      Stok Kodu
      :
      9786051400990
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      15,00   
      15,00   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      15,00   
      15,00   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Yazarın Diğer Kitapları
Kapat