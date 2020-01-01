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Yüzbaşı Selâhattin'in Romanı - 2 Cilt Takım İlhan Selçuk

Yüzbaşı Selâhattin'in Romanı - 2 Cilt Takım

İlhan Selçuk Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 120,00
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Kazancınız : 48,00
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9789756747339
362579
Yüzbaşı Selâhattin'in Romanı - 2 Cilt Takım
Yüzbaşı Selâhattin'in Romanı - 2 Cilt Takım
Cumhuriyet Kitapları
72.00

Selahattin 1894'te doğdu. Mahalle mektebine gitti. Edirne Askeri İdadisi'ni bitirdi. İstanbul'da Harbiye'den mezun oldu. İtalyan Harbi'ni Çanakkale'de yaşadı. Balkan Harbi'ne katıldı. İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin eylemlerine karıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Beşinci Kuvve-i Seferiyye Karargahı'na tayin edildi. İran ve Kafkas muharebelerinde dövüştü. Bağdat'ı savundu.

Bakü'nün zaptında bulundu. 20 Aralık 1914'te İstanbul'dan 20 yaşında bir teğmenken ayrılmış, Turan'ı fethetmeye çıkmıştı. 5 Şubat 1919'da 25 yaşında bir yüzbaşı olarak, yenik ve yıkık Osmanlı payitahtına döndü.

Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, yalnız kendisinin değil, bir kuşağın romanıdır. Bu romanda, değer yargılarıyla birlikte çöken Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurmak isteyenlerin dramı ve devletin çöküşünü durdurmak isteyen asker kuşağının fedakârlık destanı yer alıyor. Bu roman, yakın tarihimizin gerçeklerini dile getirmekte, pek çok yönü aydınlanmamış bir devreye ışık tutuyor.

Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, 10 yıl sonra, yeni kapağı ve koleksiyon değeri taşıyan özel kutulu baskısıyla, okurlarıyla buluşuyor...

  • Açıklama

    • Selahattin 1894'te doğdu. Mahalle mektebine gitti. Edirne Askeri İdadisi'ni bitirdi. İstanbul'da Harbiye'den mezun oldu. İtalyan Harbi'ni Çanakkale'de yaşadı. Balkan Harbi'ne katıldı. İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin eylemlerine karıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Beşinci Kuvve-i Seferiyye Karargahı'na tayin edildi. İran ve Kafkas muharebelerinde dövüştü. Bağdat'ı savundu.

      Bakü'nün zaptında bulundu. 20 Aralık 1914'te İstanbul'dan 20 yaşında bir teğmenken ayrılmış, Turan'ı fethetmeye çıkmıştı. 5 Şubat 1919'da 25 yaşında bir yüzbaşı olarak, yenik ve yıkık Osmanlı payitahtına döndü.

      Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, yalnız kendisinin değil, bir kuşağın romanıdır. Bu romanda, değer yargılarıyla birlikte çöken Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurmak isteyenlerin dramı ve devletin çöküşünü durdurmak isteyen asker kuşağının fedakârlık destanı yer alıyor. Bu roman, yakın tarihimizin gerçeklerini dile getirmekte, pek çok yönü aydınlanmamış bir devreye ışık tutuyor.

      Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, 10 yıl sonra, yeni kapağı ve koleksiyon değeri taşıyan özel kutulu baskısıyla, okurlarıyla buluşuyor...

      Stok Kodu
      :
      9789756747339
      Boyut
      :
      12,5x19,5
      Sayfa Sayısı
      :
      776
      Baskı
      :
      17
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      72,00   
      72,00   
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