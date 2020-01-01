Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%50
Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar Ataol Behramoğlu

Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar

Ataol Behramoğlu Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 25,00
İndirimli Fiyat : 12,50
Kazancınız : 12,50
Taksitli fiyat : 9 x 1,53
%50
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
2.73/5
Tavsiye et Hata bildir Favorilerime Ekle
9789944150545
362418
Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar
Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar
Cumhuriyet Kitapları
12.50

Cumhuriyet dönemi şiirimizde kendine özgü bir yeri olan Ataol Behramoğlu 50 yıldır yazdığı dizelerden 100'ünü seçip ayırdı. "Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar" 50 yıldan seçilmiş 100 şiirinden oluştu. Lirik... Epik... Kişisel... Toplumsal şiirler... Ataol Behramoğlu'nun dünya dillerine çevrilmiş, uluslararası ödüller almış şiirlerinden bir seçkidir bu kitap. Hem bir şiir seçkisi hem de şiir dilinde bir Türkiye öyküsü.

  • Açıklama

    • Cumhuriyet dönemi şiirimizde kendine özgü bir yeri olan Ataol Behramoğlu 50 yıldır yazdığı dizelerden 100'ünü seçip ayırdı. "Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar" 50 yıldan seçilmiş 100 şiirinden oluştu. Lirik... Epik... Kişisel... Toplumsal şiirler... Ataol Behramoğlu'nun dünya dillerine çevrilmiş, uluslararası ödüller almış şiirlerinden bir seçkidir bu kitap. Hem bir şiir seçkisi hem de şiir dilinde bir Türkiye öyküsü.

      Stok Kodu
      :
      9789944150545
      Sayfa Sayısı
      :
      192
      Basım Yeri
      :
      Yazın
      Basım Tarihi
      :
      2008
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      12,50   
      12,50   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      12,50   
      12,50   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Yazarın Diğer Kitapları
Bu kitabı alanlar bunları aldı
Kapat