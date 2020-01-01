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Salkım Söğüt Mustafa Balbay

Salkım Söğüt

Mustafa Balbay Cumhuriyet Kitapları
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9786051400808
362543
Salkım Söğüt
Salkım Söğüt
Cumhuriyet Kitapları
12.00

"Sevgili arkadaşlar,  

Doğada her canlının kendini ifade ettiği bir dili vardır. 

Ağaçlardan hayvanlara, çiçeklerden böceklere kadar tüm canlıların bir iletişim içinde olduğunu bilimsel çalışmalar da ortaya koydu. 

Fıkra bu ya; bir turist Anadolu kasabasına gelmiş. Temel’e yön sormuş. Temel, “konuştuğun dili anlamıyorum’’ demiş. Turist 5-6 ayrı dilde sormuş, yok. Az sonra turistin Türkçe bilen arkadaşı gelmiş. Temel’e demiş ki: 

-Bu adam çok önemli bir bilgin. Tam 9 dil biliyor. 

Temel çıkışmış: 

-Onca dil biliyor ama, bir derdini anlatamıyor. 

İnsanın, doğanın eşsiz bilgeliği karşısındaki durumu bizim 

sevgili Temel’e benziyor. 

Salkım söğüdün arkadaşlığından hepimizin öğreneceği şeyler var. 

Yazı aramızda, 20’den fazla iyi görüştüğüm değişik türlerden ağaç arkadaşım var. Onlarla hemen her mevsim görüşür, arkadaşlık ederim. 

Değişimlerine, mevsim doğumlarına tanıklık ederim. Her birini bir önceki yıl izlediğim halde yine de şaşkınlığımı gizleyemem… 

30 yıllık arkadaşım salkım söğütten başlayarak bu dostluklarımı onların dilinde paylaşmak istedim. 

Gelin söğüt gölgesine gidelim..."

  • Açıklama

    • "Sevgili arkadaşlar,  

      Doğada her canlının kendini ifade ettiği bir dili vardır. 

      Ağaçlardan hayvanlara, çiçeklerden böceklere kadar tüm canlıların bir iletişim içinde olduğunu bilimsel çalışmalar da ortaya koydu. 

      Fıkra bu ya; bir turist Anadolu kasabasına gelmiş. Temel’e yön sormuş. Temel, “konuştuğun dili anlamıyorum’’ demiş. Turist 5-6 ayrı dilde sormuş, yok. Az sonra turistin Türkçe bilen arkadaşı gelmiş. Temel’e demiş ki: 

      -Bu adam çok önemli bir bilgin. Tam 9 dil biliyor. 

      Temel çıkışmış: 

      -Onca dil biliyor ama, bir derdini anlatamıyor. 

      İnsanın, doğanın eşsiz bilgeliği karşısındaki durumu bizim 

      sevgili Temel’e benziyor. 

      Salkım söğüdün arkadaşlığından hepimizin öğreneceği şeyler var. 

      Yazı aramızda, 20’den fazla iyi görüştüğüm değişik türlerden ağaç arkadaşım var. Onlarla hemen her mevsim görüşür, arkadaşlık ederim. 

      Değişimlerine, mevsim doğumlarına tanıklık ederim. Her birini bir önceki yıl izlediğim halde yine de şaşkınlığımı gizleyemem… 

      30 yıllık arkadaşım salkım söğütten başlayarak bu dostluklarımı onların dilinde paylaşmak istedim. 

      Gelin söğüt gölgesine gidelim..."

      Stok Kodu
      :
      9786051400808
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