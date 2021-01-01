Samsun'dan Sonra En Zor 19 Ay Alev Coşkun

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https://www.cumhuriyetkitap.com.tr/samsundan-sonra-en-zor-19-ay

Samsun'dan Sonra En Zor 19 Ay İşgal-İç Savaş- Diriliş

Cumhuriyet Kitapları

84.50

Bu kitap; Atatürk’ün Samsun’a çıkışından I. İnönü Zaferi’ne kadar geçen zaman dilimini ele alıyor. Bu süre tam 19 aydır.

Bu dönem, Milli Mücadele’nin en zor dönemiydi. Hiçbir şey belli değildir, gelecek “meçhul”dür.

İşgaller sürmektedir. Halk, Balkan Savaşı’yla başlayan ve 7 yıldır süren savaşlardan yorgundu. İngiliz ya da Amerikan manda yönetimini isteyenler çoğalmıştı. I. Dünya Savaşı’nın kazanan İngilizlere karşı savaşmanın akılsızlık ve çılgınlık olduğu genel kabul görüyordu.

Kuvayı Milliye’ye karşı Padişah ve İngilizlerin destekleriyle kanlı bir iç savaş başlamıştı. Para yoktu, ordu yoktu ve vatan, dört bir yandan işgal altındaydı... Atatürk, binbir zorlukla uğraşmaktaydı...

Günümüzde hilafet yanlıları, Osmanlıcılar, ikinci Cumhuriyetçiler alternatif bir tarih yaratmak istiyorlar. “Milli Mücadele’yi başlatmak üzere, Mustafa Kemal’i Anadolu’ya Vahdettin gönderdi” diyorlar. Hain sultan Vahdettin’i yüceltmeye çalışıyorlar. OysaAnadolu’ya geçişinden 50 gün sonra savaş meydanlarında kazandığı generallik rütbesi Mustafa Kemal’in elinden alındı. Onu askerlikten çıkaran Vahdettin’di.

Ancak Milli Mücadele örgütlenmesi durmadı. Anadolu’da çoban ateşleri gibi Kuvayı Milliye Kongreleri toplandı.

Atatürk; işgal ordularıyla, İngilizlerle, işbirlikçilerle, iç savaşla uğraşıyordu. Sadece bunlarla değil, kendisine engel çıkaran kimi arkadaşlarıyla da baş etmek zorunda kalıyordu.

Bu kitap; Milli Mücadele’nin ilk 19 ayını, bilinmeyen yönleriyle ve belgelere dayanarak inceliyor. Atatürk’ün büyük liderliğini ortaya koyuyor...