İhanet Hazal Ocak

9786051400846

362550

İhanet

Cumhuriyet Kitapları

18.00

"Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları söylediğinde takvimler 21 Ekim 2017'yi gösteriyordu. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, İstanbul'a parsel parsel ihanet edildiğini belgeleriyle ortaya koyuyor; kadim şehre yapılan ihanetin sorumlularını tek tek gözler önüne seriyor.