Detaylı Arama
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%40
Uç Minik Serçem Necati Cumalı

Uç Minik Serçem

Necati Cumalı Cumhuriyet Kitapları
Liste Fiyatı : 20,00
İndirimli Fiyat : 12,00
Kazancınız : 8,00
Taksitli fiyat : 9 x 1,47
%40
Aynı gün kargo
Sepete Ekle
3.07/5
Tavsiye et Hata bildir Favorilerime Ekle
9789756747902
362172
Uç Minik Serçem
Uç Minik Serçem
Cumhuriyet Kitapları
12.00

"Yakın yıllara kadar, Marmara'nın doğu kıyısında, İstanbul'a pek uzak olmayan bir yerde, yoksul bir sütçü yaşardı. O dönemde şimdiki gibi birbiri üstüne binmiş yazlıklarla dolu değildi o kıyılar. Kıyıya yakın otlaklardan biri sütçünündü. Sütçü ile karısı otuz yıllık evliydiler. En küçük çocukları, Sonçiçek adında doğanın ve hayvanların da dostu olan sevimli bir kızdı. Yaşadıklara yerlere büyük yapılar kurulmaya başlayınca Sonçiçek ve ailesi başka yerlere taşınmak zorunda kalırlar. Hayvanların yaşama alanları azalır."

Necati Cumalı'nın çocuklar için yazdığı bu romanda Sonçiçek'in doğa ve hayvan sevgisini sizler de duyumsayacaksınız.

  • Açıklama

    • "Yakın yıllara kadar, Marmara'nın doğu kıyısında, İstanbul'a pek uzak olmayan bir yerde, yoksul bir sütçü yaşardı. O dönemde şimdiki gibi birbiri üstüne binmiş yazlıklarla dolu değildi o kıyılar. Kıyıya yakın otlaklardan biri sütçünündü. Sütçü ile karısı otuz yıllık evliydiler. En küçük çocukları, Sonçiçek adında doğanın ve hayvanların da dostu olan sevimli bir kızdı. Yaşadıklara yerlere büyük yapılar kurulmaya başlayınca Sonçiçek ve ailesi başka yerlere taşınmak zorunda kalırlar. Hayvanların yaşama alanları azalır."

      Necati Cumalı'nın çocuklar için yazdığı bu romanda Sonçiçek'in doğa ve hayvan sevgisini sizler de duyumsayacaksınız.

      Stok Kodu
      :
      9789756747902
      Sayfa Sayısı
      :
      126
      Basım Yeri
      :
      Yazın
      Basım Tarihi
      :
      2006
  • Taksit Seçenekleri
    • Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      12,00   
      12,00   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      Tek Çekim
      12,00   
      12,00   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Yazarın Diğer Kitapları
Bu kitabı alanlar bunları aldı
Kapat